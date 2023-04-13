Галкин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкин Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Галкин Григорий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Браганцова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Галкин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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