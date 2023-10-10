Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Титул: княжна.
Бракосочетание
23.04.1895
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Угринич-Требинская Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Лейхтенбергский Георгий Николаевич
Титул: герцогиня.
Рождение ребёнка
30.04.1898
Сын: Лейхтенбергский Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Лейхтенбергский Георгий Николаевич
Титул: герцог.
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Меллер-Закомельская Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Лейхтенбергский Георгий Николаевич
Титул: герцогиня, баронесса.
Рождение ребёнка
01.12.1901
Дочь: Каранфилова Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: Лейхтенбергский Георгий Николаевич
Место жительства
1918
Киев, Киевский уезд
Переехала за мужем.
Эмиграция
1920
Откуда: Киев, Киевская губерния, Российская империя Переехала за мужем.
Место жительства
1922
Сеон, Бавария, Германия
Переехала за мужем.
Место жительства
Неизвестно
Сеон, Бавария, Германия
Смерть
1953
Сеон, Бавария, Германия