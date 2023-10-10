Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна

Лейхтенбергская (Репнина-Волконская) Ольга Николаевна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1872

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Репнин-Волконский Николай Васильевич

Мать: Репнина-Волконская Софья Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна.
Бракосочетание
23.04.1895

Муж: Лейхтенбергский Георгий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Угринич-Требинская Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Лейхтенбергский Георгий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: герцогиня.
Рождение ребёнка
30.04.1898

Сын: Лейхтенбергский Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Лейхтенбергский Георгий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: герцог.
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Меллер-Закомельская Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Лейхтенбергский Георгий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: герцогиня, баронесса.
Рождение ребёнка
01.12.1901

Дочь: Каранфилова Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Лейхтенбергский Георгий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1918
Киев, Киевский уезд
Переехала за мужем.
Эмиграция
1920
Откуда: Киев, Киевская губерния, Российская империя Переехала за мужем.
Место жительства
1922
Сеон, Бавария, Германия
Переехала за мужем.
Место жительства
Неизвестно
Сеон, Бавария, Германия
Смерть
1953
Сеон, Бавария, Германия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close