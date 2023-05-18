Цихоцкий Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цихоцкий Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1909 г.р.

Дети

1910 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Киричинская Мария

Мать ребёнка: Цихоцкая Катерина Петровна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Чернявска Розалия

Мать ребёнка: Цихоцкая Катерина Петровна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цихоцкая Катерина Петровна

Бракосочетание
1940

Жена: Цихоцкая Катерина Петровна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цихоцкая Катерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цихоцкая Катерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цихоцкая Катерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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