Цихоцкий Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Киричинская Мария
Мать ребёнка: Цихоцкая Катерина Петровна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Чернявска Розалия
Мать ребёнка: Цихоцкая Катерина Петровна
Рождение ребёнка
1927
Бракосочетание
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно