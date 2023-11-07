Чекаев Матвей Макарьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1866
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1901
Дочь: Чекаева Евдокия (Авдотья) Матвеевна
Мать ребёнка: Широва Елена Алексеевна
Иммиграция
1920
Мигрировали в Канаду С старшим сыном и женой, Ушли с белогвардейцами, Дочь Авдотью выдол за муж за своего батрака Малькина Василия Васильевича, отправил их вместе с младшим сыном Иваном в Сибирь, что... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широва Елена Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Работа или профессия
Неизвестно
Купец, Занимался перепродажей зерна, продовольственных товаров. Имелась своя лавка.
Смерть
1947