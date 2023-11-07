Чекаев Матвей Макарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекаев Матвей Макарьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1866

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1901

Дочь: Чекаева Евдокия (Авдотья) Матвеевна

Мать ребёнка: Широва Елена Алексеевна

Иммиграция
1920
Мигрировали в Канаду С старшим сыном и женой, Ушли с белогвардейцами, Дочь Авдотью выдол за муж за своего батрака Малькина Василия Васильевича, отправил их вместе с младшим сыном Иваном в Сибирь, что... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широва Елена Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Работа или профессия
Неизвестно
Купец, Занимался перепродажей зерна, продовольственных товаров. Имелась своя лавка.
Смерть
1947
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