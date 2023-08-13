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Ресцов Леонтий Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Ресцов Савелий Яковлевич

Мать: Ресцова Васса Семеновна

Рождение ребёнка
Около 08.03.1814

Дочь: Ресцова Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Ресцова Анна Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1819

Сын: Мещанов Степан Леонтьевич

Мать ребёнка: Ресцова Анна Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.04.1821

Сын: Ресцов Терентий Леонтьевич

Мать ребёнка: Ресцова Анна Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1823

Сын: Мещанов Трофим Леонтьевич

Мать ребёнка: Ресцова Анна Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ресцова Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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