Ресцов Леонтий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1794
Отец: Ресцов Савелий Яковлевич
Мать: Ресцова Васса Семеновна
Рождение ребёнка
Около 08.03.1814
Дочь: Ресцова Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Ресцова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.03.1819
Сын: Мещанов Степан Леонтьевич
Мать ребёнка: Ресцова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.04.1821
Сын: Ресцов Терентий Леонтьевич
Мать ребёнка: Ресцова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.09.1823
Сын: Мещанов Трофим Леонтьевич
Мать ребёнка: Ресцова Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ресцова Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно