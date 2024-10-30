Волженина (Столкова) Зиновия Нилова
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1851
Рождение ребёнка
01.10.1852
Отец ребёнка: Волженин Зеновий Изотов
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Волженина Ксения Зиновьева
Отец ребёнка: Волженин Зеновий Изотов
Рождение ребёнка
1867
Сын: Волженин Григорий Зиновиев
Отец ребёнка: Волженин Зеновий Изотов
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Сын: Волженин Леонтий Зиновьев
Отец ребёнка: Волженин Зеновий Изотов
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Волженина Варвара Зиновьева
Отец ребёнка: Волженин Зеновий Изотов
Смерть
Неизвестно