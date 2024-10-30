Волженина (Столкова) Зиновия Нилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина (Столкова) Зиновия Нилова

Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
?.01.1851

Муж: Волженин Зеновий Изотов

Рождение ребёнка
01.10.1852

Сын: Волженин Иван Зеновиев

Отец ребёнка: Волженин Зеновий Изотов

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Волженина Ксения Зиновьева

Отец ребёнка: Волженин Зеновий Изотов

Рождение ребёнка
1867

Сын: Волженин Григорий Зиновиев

Отец ребёнка: Волженин Зеновий Изотов

Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Сын: Волженин Леонтий Зиновьев

Отец ребёнка: Волженин Зеновий Изотов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Волженина Варвара Зиновьева

Отец ребёнка: Волженин Зеновий Изотов

Смерть
Неизвестно

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