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(Лелепова) Ульяна
(Лелепова) Ульяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1756
Пол
Женский
Отец
Лелеповъ Иванъ
1732 г.р.
Мать
Лелепова Афимья Семенова
1715 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец:
Лелеповъ Иванъ
Мать:
Лелепова Афимья Семенова
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