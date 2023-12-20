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Шпык (Маркевич) Мария Ивановна

Место рождения

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Маркевич Иван Фролович

Мать: Маркевич Васса Михайловна

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Муж: Шпык Наум Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1900 ст.

Дочь: Шпык Анна Наумовна

Отец ребёнка: Шпык Наум Иванович

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1902 ст.

Сын: Шпык Григорий Наумович

Отец ребёнка: Шпык Наум Иванович

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1904 ст.

Дочь: Шпык Маланья Наумовна

Отец ребёнка: Шпык Наум Иванович

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1912 ст.

Дочь: Шпык Ульяна Наумовна

Отец ребёнка: Шпык Наум Иванович

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1914 ст.

Дочь: Шпык Вера Наумовна

Отец ребёнка: Шпык Наум Иванович

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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