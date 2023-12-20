Шпык (Маркевич) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Маркевич Иван Фролович
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
Муж: Шпык Наум Иванович
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1900 ст.
Дочь: Шпык Анна Наумовна
Отец ребёнка: Шпык Наум Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1902 ст.
Отец ребёнка: Шпык Наум Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1904 ст.
Дочь: Шпык Маланья Наумовна
Отец ребёнка: Шпык Наум Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1912 ст.
Дочь: Шпык Ульяна Наумовна
Отец ребёнка: Шпык Наум Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1914 ст.
Дочь: Шпык Вера Наумовна
Отец ребёнка: Шпык Наум Иванович
Смерть
Неизвестно