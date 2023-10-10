Филипп
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Тихон Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Платон Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Конон Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно