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Филипп

Место рождения

Григорово, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1806 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1816 г.р.

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорово, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Тихон Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Григорово, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Платон Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Григорово, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Конон Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Григорово, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно
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