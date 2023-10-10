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Страхов Петр Адрианович

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Страхов Андреян Зиновьевич

Мать: Страхова Ольга Карповна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 10.10.1852
Новая Кулында, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Кулынду
Место жительства
До 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Кулынду
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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