Наумова Аксинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Наумова Евгения Максимовна
Отец ребёнка: Наумов Максим Федорович
Рождение ребёнка
10.01.1792 ст.
Отец ребёнка: Наумов Максим Федорович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Наумов Максим Федорович
Смерть
Неизвестно