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Наумова Аксинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Максим Федорович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Наумова Евгения Максимовна

Отец ребёнка: Наумов Максим Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.01.1792 ст.

Сын: Наумов Иван Максимович

Отец ребёнка: Наумов Максим Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Наумов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Наумов Максим Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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