Ворошилов Ярослав Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.02.2009
Сын: Ворошилов Георгий Ярославович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.2012
Сын: Ворошилов Максим Ярославович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности