Ворошилов Ярослав Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилов Ярослав Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.2005

Жена: скрыто настройками приватности

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.02.2009

Сын: Ворошилов Георгий Ярославович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.02.2012

Сын: Ворошилов Максим Ярославович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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