Лунин Максим Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти04.10.1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Лунин ?????
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лунина Феврония Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунина Феврония Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Лунина Феврония Матвеева
Смерть
04.10.1892
От водянки