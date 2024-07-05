Лунин Максим Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунин Максим Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

04.10.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Лунин ?????

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунин Андрей Максимов

Мать ребёнка: Лунина Феврония Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунина Феврония Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Лунин Трофим Максимов

Мать ребёнка: Лунина Феврония Матвеева

Ананьинская, Шатура, Московская область
Смерть
04.10.1892
Ананьинская, Шатура, Московская область
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