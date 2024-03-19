(Александрова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Александрова) Марина

Место рождения

Томск

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

om
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александров Сергей

Мать: Александрова Ирина

Томск
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