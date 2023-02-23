Кизирева Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Сюлаева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев (расстрелян) Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игушкина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев (расстрелян) Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно