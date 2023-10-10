Кобраков Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобраков Леонид

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1969

Жена: Кобракова Нина Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.04.1970

Сын: Кобраков Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Кобракова Нина Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
?.07.1972
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Произведён в офицеры выпускник Высшего военно-морского инженерного ордена Ленина училища имени Ф.Э.Дзержинского.
Развод
До 1987

Жена: Кобракова Нина Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Офицер военноморского флота.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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