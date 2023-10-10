Кобраков Леонид
Место рождения
Дата рожденияОколо 1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1969
Рождение ребёнка
20.04.1970
Сын: Кобраков Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Кобракова Нина Владимировна
Место жительства
?.07.1972
Произведён в офицеры выпускник Высшего военно-морского инженерного ордена Ленина училища имени Ф.Э.Дзержинского.
Развод
До 1987
Работа или профессия
Неизвестно
Офицер военноморского флота.
Место жительства
Неизвестно