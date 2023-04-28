Пушина (Глухих) Матрона Спиридонова
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Пушин Спиридон Федоров
Мать: Стефанида Васильева
Бракосочетание
18.01.1850
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Куюки, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно