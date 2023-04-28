Пушина (Глухих) Матрона Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушина (Глухих) Матрона Спиридонова

Место рождения

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Пушин Спиридон Федоров

Мать: Стефанида Васильева

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.01.1850

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Куюки, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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