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Глухих Филипп Иванов

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Глухих Иван Иосифов

Мать: Пушина Матрона Лаврентьева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.01.1850

Жена: Пушина Матрона Спиридонова

Рождение ребёнка
19.11.1850

Дочь: Екатерина Филиппова

Мать ребёнка: Пушина Матрона Спиридонова

Куюки, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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