Глухих Филипп Иванов
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Глухих Иван Иосифов
Бракосочетание
18.01.1850
Рождение ребёнка
19.11.1850
Дочь: Екатерина Филиппова
Мать ребёнка: Пушина Матрона Спиридонова
Куюки, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно