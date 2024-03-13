Altvater Jakob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Altvater Jakob

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Altvater Johannes

Мать: Altvater 2 Жена

Смерть
Неизвестно
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