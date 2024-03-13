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Altvater Jakob
Altvater Jakob
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Altvater Johannes
1853 г.р.
Мать
Altvater 2 Жена
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Altvater Johannes
Мать:
Altvater 2 Жена
Смерть
Неизвестно
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