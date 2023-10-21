Ботяновский Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Ботяновский Василий Самуэлович
Мать: Алена Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорота Ермолаева
Рождение ребёнка
1819
Сын: Ботяновский Адам Григорьевич
Мать ребёнка: Дорота Ермолаева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ботяновский Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Дорота Ермолаева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ботяновский Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Дорота Ермолаева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ботяновский Иосиф Григорьевич
Мать ребёнка: Дорота Ермолаева
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ботяновский Фома Григорьевич
Мать ребёнка: Дорота Ермолаева
Смерть
Неизвестно