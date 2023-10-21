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Ботяновский Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Ботяновский Василий Самуэлович

Мать: Алена Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорота Ермолаева

Рождение ребёнка
1819

Сын: Ботяновский Адам Григорьевич

Мать ребёнка: Дорота Ермолаева

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ботяновский Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Дорота Ермолаева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ботяновский Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Дорота Ермолаева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ботяновский Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Дорота Ермолаева

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ботяновский Фома Григорьевич

Мать ребёнка: Дорота Ермолаева

Смерть
Неизвестно

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