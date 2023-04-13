(Шилкова) Мавра Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Шилкова Фекла Иосифова
Отец ребёнка: Шилков Иосиф Филиппов
Рождение ребёнка
18.11.1842
Отец ребёнка: Шилков Иосиф Филиппов
Бракосочетание
23.01.1846
Рождение ребёнка
26.01.1852
Отец ребёнка: Нифонтов Моисей Васильев
Смерть
Неизвестно