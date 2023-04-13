(Шилкова) Мавра Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шилкова) Мавра Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Шилкова Фекла Иосифова

Отец ребёнка: Шилков Иосиф Филиппов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.11.1842

Сын: Шилков Александр Иосифов

Отец ребёнка: Шилков Иосиф Филиппов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.01.1846

Муж: Нифонтов Моисей Васильев

Рождение ребёнка
26.01.1852

Сын: Нифонтов Иван Моисеев

Отец ребёнка: Нифонтов Моисей Васильев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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