Нифонтов Моисей Васильев
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1846
Жена: Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
26.01.1852
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Моисеева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно