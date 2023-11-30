Нифонтов Моисей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНифонтов Моисей Васильев

Нифонтов Моисей Васильев

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.01.1846

Жена: Мавра Григорьева

Рождение ребёнка
26.01.1852

Сын: Нифонтов Иван Моисеев

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Моисеева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close