Бадретдин Шарафетдинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Асхапжамал Хабибуллина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагиз Бадретдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильсур Бадретдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суфия Бадретдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульнара Бадретдиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1945