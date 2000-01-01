Бадретдин Шарафетдинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадретдин Шарафетдинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Асхапжамал Хабибуллина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагиз Бадретдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильсур Бадретдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суфия Бадретдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульнара Бадретдиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1945
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