Молева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1922

Сын: Молев Александр Емельянович

Отец ребёнка: Молев Емельян Павлович

Рождение ребёнка
19.08.1925

Сын: Молев Дмитрий Емельянович

Отец ребёнка: Молев Емельян Павлович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Молев Василий Емельянович

Отец ребёнка: Молев Емельян Павлович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Молев Николай Емельянович

Отец ребёнка: Молев Емельян Павлович

Рождение ребёнка
02.01.1942

Сын: Молев Валентин Емельянович

Отец ребёнка: Молев Емельян Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кисилева Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Молев Емельян Павлович

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