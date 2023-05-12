Молева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1922
Сын: Молев Александр Емельянович
Отец ребёнка: Молев Емельян Павлович
Рождение ребёнка
19.08.1925
Сын: Молев Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: Молев Емельян Павлович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Молев Василий Емельянович
Отец ребёнка: Молев Емельян Павлович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Молев Николай Емельянович
Отец ребёнка: Молев Емельян Павлович
Рождение ребёнка
02.01.1942
Сын: Молев Валентин Емельянович
Отец ребёнка: Молев Емельян Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кисилева Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Молев Емельян Павлович