Пелагея Галактионова
Место рожденияд.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.01.1843
Муж: Терентий Иванов
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Николай Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Иванов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно