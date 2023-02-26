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Пелагея Галактионова

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Место рождения

д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.01.1843

Муж: Терентий Иванов

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1849

Сын: Николай Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Иванов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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