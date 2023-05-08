Грамаков Евлантий Михайлович
Место рожденияс. Михайловка, Болотнинский район, Новосибирская область
Дата рождения17.09.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Михайловка, Болотнинский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно