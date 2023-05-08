Грамаков Евлантий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грамаков Евлантий Михайлович

Место рождения

с. Михайловка, Болотнинский район, Новосибирская область

Дата рождения

17.09.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Михайловка, Болотнинский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
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