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Шеломов Симион Иванович

Место рождения

Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод

Дата рождения

02.02.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1826

Отец: Шеломов Иван Агеев

Мать: Шеломова Соломея Ивановна

Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шеломов Мартимьян Симионович

Мать ребёнка: Шеломова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шеломов Афанасий Симионович

Мать ребёнка: Шеломова Федосья Ивановна

Военная служба
1853
отдан в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеломова Федосья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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