Шеломов Симион Иванович
Место рожденияПермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Дата рождения02.02.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1826
Отец: Шеломов Иван Агеев
Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шеломов Мартимьян Симионович
Мать ребёнка: Шеломова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шеломов Афанасий Симионович
Мать ребёнка: Шеломова Федосья Ивановна
Военная служба
1853
отдан в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно