Исправникова Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсправникова Авдотья Ивановна

Исправникова Авдотья Ивановна

avatar

Место рождения

Старая Анзирка, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Анзирка, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Исправников Артемий Федорович

Отец ребёнка: Исправников Федор Ионович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Исправникова Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Исправников Федор Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Федор Ионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close