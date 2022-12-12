Исправникова Авдотья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Исправников Артемий Федорович
Отец ребёнка: Исправников Федор Ионович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Исправникова Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Исправников Федор Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно