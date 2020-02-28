Масло Дорофея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масло Дорофея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.2020

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2020

Отец: Масло Михаил Леонидович

Мать: Масло Татьяна Владимировна

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