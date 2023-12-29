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Батурлова Ольга Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1895

Дочь: Батурлова Нина Егоровна

Отец ребёнка: Батурлов Егор Никандрович

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2510, стр. 69 https://yandex.ru/archive/catalog/16be80e3-7cab-4d88-b580-dc09688bff2e/69
Рождение ребёнка
29.10.1896

Сын: Батурлов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Батурлов Егор Никандрович

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2521, стр. 84
Рождение ребёнка
09.07.1899

Сын: Батурлов Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Батурлов Егор Никандрович

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2544, стр. 149
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батурлов Егор Никандрович

Смерть
Неизвестно
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