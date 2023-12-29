Батурлова Ольга Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1895
Дочь: Батурлова Нина Егоровна
Отец ребёнка: Батурлов Егор Никандрович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2510, стр. 69 https://yandex.ru/archive/catalog/16be80e3-7cab-4d88-b580-dc09688bff2e/69
Рождение ребёнка
29.10.1896
Отец ребёнка: Батурлов Егор Никандрович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2521, стр. 84
Рождение ребёнка
09.07.1899
Отец ребёнка: Батурлов Егор Никандрович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2544, стр. 149
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно