Надежда Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.01.1851 ст.
Рождение ребёнка
22.01.1852
Отец ребёнка: Василий (меньшой) Лукьянов
Рождение ребёнка
26.11.1853 ст.
Отец ребёнка: Василий (меньшой) Лукьянов
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Цветкова Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий (меньшой) Лукьянов
Рождение ребёнка
23.05.1865 ст.
Отец ребёнка: Василий (меньшой) Лукьянов
Рождение ребёнка
17.09.1870 ст.
Отец ребёнка: Василий (меньшой) Лукьянов
Рождение ребёнка
09.08.1873 ст.
Отец ребёнка: Василий (меньшой) Лукьянов
Смерть
Неизвестно