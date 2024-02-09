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Надежда Иванова

Место рождения

Овсянниково, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Овсянниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
01.01.1851 ст.

Муж: Василий (меньшой) Лукьянов

Иконки, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.01.1852

Сын: Цветков Игнатий Василиев

Отец ребёнка: Василий (меньшой) Лукьянов

Рождение ребёнка
26.11.1853 ст.

Сын: Цветков Иоанн Василиев

Отец ребёнка: Василий (меньшой) Лукьянов

Иконки, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Цветкова Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий (меньшой) Лукьянов

Иконки, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.05.1865 ст.

Сын: Цветков Никифор Васильев

Отец ребёнка: Василий (меньшой) Лукьянов

Иконки, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.09.1870 ст.

Сын: Цветков Сергий Василиев

Отец ребёнка: Василий (меньшой) Лукьянов

Иконки, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.08.1873 ст.

Сын: Цветков Максим Васильев

Отец ребёнка: Василий (меньшой) Лукьянов

Иконки, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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