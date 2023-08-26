Кузнецова Екатерина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Осип
Мать: Комолова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Александр
Смерть
Неизвестно