Кузнецова Екатерина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Екатерина Осиповна

Кузнецова Екатерина Осиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Осип

Мать: Комолова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close