Lazirko Wasyl
Место рожденияStara Sol, Austria
Дата рожденияОколо 25.12.1889
Дата смерти05.07.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.12.1889
Отец: Lazirko John
Мать: Helen
Stara Sol, Austria
Иммиграция
1909
Место жительства
Около 1918
Рождение ребёнка
25.11.1919
Сын: Lazirko Sr John
Мать ребёнка: Maria
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Гражданство
1933
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Maria
Место жительства
Неизвестно
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
Неизвестно
32314 Lake Road, Avon Lake, Ohio, USA
Смерть
05.07.1954
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Похороны
Неизвестно
Brooklyn Heights Cemetery, Cleveland, Ohio, United States