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Lazirko Wasyl

Место рождения

Stara Sol, Austria

Дата рождения

Около 25.12.1889

Дата смерти

05.07.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1887 г.р.

Дети

1919 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.12.1889

Отец: Lazirko John

Мать: Helen

Stara Sol, Austria
Иммиграция
1909
Место жительства
Около 1918
Рождение ребёнка
25.11.1919

Сын: Lazirko Sr John

Мать ребёнка: Maria

Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Гражданство
1933
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Maria

Место жительства
Неизвестно
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
Неизвестно
32314 Lake Road, Avon Lake, Ohio, USA
Смерть
05.07.1954
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Похороны
Неизвестно
Brooklyn Heights Cemetery, Cleveland, Ohio, United States
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