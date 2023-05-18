Янова (Колонцова ?) Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.?.1886
Муж: Янов Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1889
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Янов Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1894
Отец ребёнка: Янов Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1907
Сын: Янов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Янов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно