Янова (Колонцова ?) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янова (Колонцова ?) Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.?.1886

Муж: Янов Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.02.1889

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Янов Иван Иванович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.04.1894

Сын: Янов Василий Иванович

Отец ребёнка: Янов Иван Иванович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.06.1907

Сын: Янов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Янов Иван Иванович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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