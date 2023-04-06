Полуляхов Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
16.01.1877
Рождение ребёнка
20.12.1877
Дочь: Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
13.07.1879
Дочь: Ольга Антоновна
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
07.10.1880
Дочь: Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
13.01.1882
Сын: Полуляхов Михаил Антонович
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
До 1889
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно