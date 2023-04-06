Полуляхов Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолуляхов Антон Иванович

Полуляхов Антон Иванович

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Полуляхов Иван Яковлевич

Мать: Полуляхова Евдокия Макаровна

Бракосочетание
16.01.1877

Жена: Полуляхова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
20.12.1877

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
13.07.1879

Дочь: Ольга Антоновна

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
07.10.1880

Дочь: Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
13.01.1882

Сын: Полуляхов Михаил Антонович

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Полуляхов Петр Антонович

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close