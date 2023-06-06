Оболенская (Хуйзинг) Хайдрун — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Хуйзинг) Хайдрун

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1974

Муж: Оболенский Михаил Александрович

Флорида, США
Рождение ребёнка
1976

Сын: Оболенский Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Оболенский Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1979

Сын: Оболенский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Оболенский Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Оболенская Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Оболенский Михаил Александрович

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