Оболенская (Хуйзинг) Хайдрун
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1974
Флорида, США
Рождение ребёнка
1976
Сын: Оболенский Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Оболенский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1979
Сын: Оболенский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Оболенский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Оболенская Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Оболенский Михаил Александрович