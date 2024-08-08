Авраменко (Мурзаева) Мария Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1985
Бракосочетание
23.04.2004
Рождение ребёнка
06.08.2004
Дочь: Куфтина (Авраменко) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Авраменко Иван Павлович
Рождение ребёнка
07.06.2007
Дочь: Авраменко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Авраменко Иван Павлович
Рождение ребёнка
03.07.2015
Отец ребёнка: Авраменко Иван Павлович
Рождение ребёнка
18.11.2023
Сын: Авраменко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Авраменко Иван Павлович