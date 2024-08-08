Авраменко (Мурзаева) Мария Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвраменко (Мурзаева) Мария Геннадьевна

Авраменко (Мурзаева) Мария Геннадьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1985

Отец: Мурзаев Геннадий Владимирович

Мать: Мурзаева (Бугаева) Нина Фёдоровна

Бракосочетание
23.04.2004

Муж: Авраменко Иван Павлович

Рождение ребёнка
06.08.2004

Дочь: Куфтина (Авраменко) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Авраменко Иван Павлович

Рождение ребёнка
07.06.2007

Дочь: Авраменко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Авраменко Иван Павлович

Рождение ребёнка
03.07.2015

Сын: Авраменко Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Авраменко Иван Павлович

Рождение ребёнка
18.11.2023

Сын: Авраменко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Авраменко Иван Павлович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.