Шрам Николай Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Шрам Андрей Степанович
Мать: Шрам Наталья Никифоровна
Бракосочетание
01.11.1892 ст.
Жена: Шрам Маланья Васильевна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1893 ст.
Сын: Шрам Александр Николаевич
Мать ребёнка: Шрам Маланья Васильевна
Рождение ребёнка
05.03.1897 ст.
Дочь: Шрам Мария Николаевна
Мать ребёнка: Шрам Маланья Васильевна
Рождение ребёнка
01.11.1898 ст.
Дочь: Шрам Зиновья Николаевна
Мать ребёнка: Шрам Маланья Васильевна
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.
Дочь: Шрам Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Шрам Маланья Васильевна
Рождение ребёнка
26.07.1903 ст.
Дочь: Шрам Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Шрам Маланья Васильевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шрам Иван Николаевич
Мать ребёнка: Шрам Маланья Васильевна
Рождение ребёнка
20.07.1912 ст.
Сын: Шрам Илья Николаевич
Мать ребёнка: Шрам Маланья Васильевна
Смерть
1945