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Шрам Николай Андреевич

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Шрам Андрей Степанович

Мать: Шрам Наталья Никифоровна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
01.11.1892 ст.

Жена: Шрам Маланья Васильевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1893 ст.

Сын: Шрам Александр Николаевич

Мать ребёнка: Шрам Маланья Васильевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.03.1897 ст.

Дочь: Шрам Мария Николаевна

Мать ребёнка: Шрам Маланья Васильевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1898 ст.

Дочь: Шрам Зиновья Николаевна

Мать ребёнка: Шрам Маланья Васильевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.

Дочь: Шрам Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Шрам Маланья Васильевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.07.1903 ст.

Дочь: Шрам Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Шрам Маланья Васильевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шрам Иван Николаевич

Мать ребёнка: Шрам Маланья Васильевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1912 ст.

Сын: Шрам Илья Николаевич

Мать ребёнка: Шрам Маланья Васильевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1945
Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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