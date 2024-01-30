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Биткина Антонина Косминова
Биткина Антонина Косминова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.06.1908
Пол
Женский
Отец
Биткин Косма Степанович
Мать
(Биткина) Анисия Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1908
Отец:
Биткин Косма Степанович
Мать:
Анисия Ивановна
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