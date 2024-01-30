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Биткина Антонина Косминова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1908

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1908

Отец: Биткин Косма Степанович

Мать: Анисия Ивановна

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