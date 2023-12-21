Михайлусенко Анна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Михайлусенко Петр Данилович
Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Михайлусенко Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Михайлусенко Максим Данилович
Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Михайлусенко Герасим Данилович
Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Михайлусенко Агрипина Даниловна
Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Михайлусенко Трофим Данилович
Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784