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Михайлусенко Анна Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Михайлусенко Петр Данилович

Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович

Голый, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Михайлусенко Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович

Голый, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1775

Сын: Михайлусенко Максим Данилович

Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович

Голый, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Михайлусенко Герасим Данилович

Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович

Голый, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Михайлусенко Агрипина Даниловна

Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович

Голый, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Михайлусенко Трофим Данилович

Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович

Голый, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлусенко Даниил Карпович

Смерть
1784
Голый, Богучарский уезд, Воронежская губерния
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