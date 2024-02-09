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Таланов Иван Иванович
Таланов Иван Иванович
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Древо
Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1858
Дата смерти
1858
Пол
Мужской
Отец
Таланов Иван Александрович
1824 г.р.
Мать
Таланова (Рыбкина) Ксения Васильевна
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец:
Таланов Иван Александрович
Мать:
Таланова Ксения Васильевна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1858
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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