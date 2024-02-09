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Таланов Иван Иванович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Таланов Иван Александрович

Мать: Таланова Ксения Васильевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1858
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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