Ильминова Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильминова Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2012

Отец: Ильминов Павел

Мать: Генералова Ольга Ивановна

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