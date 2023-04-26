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Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

02.01.1834

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Игушкин Николай Антонов

Отец ребёнка: Игушкин Антон Игнатов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анастасия Антонова

Отец ребёнка: Игушкин Антон Игнатов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Игушкин Спиридон (по МК)

Отец ребёнка: Игушкин Антон Игнатов

Рождение ребёнка
15.02.1831

Сын: Тимофей Антонович

Отец ребёнка: Игушкин Антон Игнатов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игушкин Антон Игнатов

Смерть
02.01.1834
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