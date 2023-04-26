Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти02.01.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Игушкин Антон Игнатов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анастасия Антонова
Отец ребёнка: Игушкин Антон Игнатов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Игушкин Антон Игнатов
Рождение ребёнка
15.02.1831
Сын: Тимофей Антонович
Отец ребёнка: Игушкин Антон Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1834