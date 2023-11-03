Васильева Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Лидия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1938

Сын: Васильева Денис Витальевич

Отец ребёнка: Васильев Виталий Зиновьевич

Рождение
01.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1976

Сын: Васильев Алексей Витальевич

Отец ребёнка: Васильев Виталий Зиновьевич

Рождение ребёнка
14.12.1979

Дочь: Васильева Вероника Витальевна

Отец ребёнка: Васильев Виталий Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Виталий Зиновьевич

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