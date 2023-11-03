Васильева Лидия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1938
Сын: Васильева Денис Витальевич
Отец ребёнка: Васильев Виталий Зиновьевич
Рождение
01.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1976
Сын: Васильев Алексей Витальевич
Отец ребёнка: Васильев Виталий Зиновьевич
Рождение ребёнка
14.12.1979
Дочь: Васильева Вероника Витальевна
Отец ребёнка: Васильев Виталий Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно