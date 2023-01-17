Щеулов (однодворец) Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
26.01.1869
Жена: Щеулова Мария Сазонова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Акулова Гликерия Щеулова
Мать ребёнка: Щеулова Мария Сазонова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Щеулов (однодворец) Пмв Иван Степанович
Мать ребёнка: Щеулова Мария Сазонова
Рождение ребёнка
11.03.1887
Дочь: Тарасова Дарья Щеулова
Мать ребёнка: Щеулова Мария Сазонова
Смерть
Неизвестно