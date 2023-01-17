Щеулов (однодворец) Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулов (однодворец) Степан Федорович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Щеулов (однодворец) Федор Иванович

Мать: Щеулова Мария Леонтьевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
26.01.1869

Жена: Щеулова Мария Сазонова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Акулова Гликерия Щеулова

Мать ребёнка: Щеулова Мария Сазонова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Щеулов (однодворец) Пмв Иван Степанович

Мать ребёнка: Щеулова Мария Сазонова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1887

Дочь: Тарасова Дарья Щеулова

Мать ребёнка: Щеулова Мария Сазонова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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