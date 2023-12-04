Алиев Тагир Гусейн оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлиев Тагир Гусейн оглы

Алиев Тагир Гусейн оглы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алиев Гусейн

Мать: Алиева Зарифа

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close