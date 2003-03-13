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Морозов Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1939

Дата смерти

13.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1939

Отец: Морозов Василий Петрович

Мать: Морозова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
29.12.1966

Дочь: Филатова Евгения Евгеньевна

Мать ребёнка: Морозова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
30.10.1975

Сын: Морозов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Морозова Галина Николаевна

Смерть
13.03.2003
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