Морозов Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1939
Дата смерти13.03.2003
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1939
Отец: Морозов Василий Петрович
Мать: Морозова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
29.12.1966
Дочь: Филатова Евгения Евгеньевна
Мать ребёнка: Морозова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
30.10.1975
Сын: Морозов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Морозова Галина Николаевна
Смерть
13.03.2003