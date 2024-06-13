Аверин Дмитрий Михайлович 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аверин Дмитрий Михайлович

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Место рождения

с. Черемушки, Первомайского района, Тамбовской области

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Аверин Михаил Афанасьевич

Мать: Аверина (Калашникова) Наталья Ивановна

с. Черемушки, Первомайского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверин Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Аверина (Фиферова) Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверина Светлана Дмитриевна

Мать ребёнка: Аверина (Фиферова) Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверина Лариса Дмитриевна

Мать ребёнка: Аверина (Фиферова) Клавдия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверина (Фиферова) Клавдия Владимировна

Смерть
Неизвестно

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