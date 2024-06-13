Аверин Дмитрий Михайлович
Место рожденияс. Черемушки, Первомайского района, Тамбовской области
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
с. Черемушки, Первомайского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аверин Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Аверина (Фиферова) Клавдия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверина Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: Аверина (Фиферова) Клавдия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверина Лариса Дмитриевна
Мать ребёнка: Аверина (Фиферова) Клавдия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно