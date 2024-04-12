Полонянкин Прокопий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Прокопий Матвеевич

Место рождения

Козлово, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1741

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Полонянкин Матвей Иванович

Мать: Полонянкина Марфа Ильина

Козлово, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
1746
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