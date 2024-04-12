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Полонянкин Прокопий Матвеевич
Полонянкин Прокопий Матвеевич
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Древо
Место рождения
Козлово
, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1741
Дата смерти
1746
Пол
Мужской
Отец
Полонянкин Матвей Иванович
1717 г.р.
Мать
Полонянкина Марфа Ильина
1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец:
Полонянкин Матвей Иванович
Мать:
Полонянкина Марфа Ильина
Козлово
, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
1746
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