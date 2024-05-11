Степанова Людмила Генадьевна 28.01.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанова Людмила Генадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1975

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

1974 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2015 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1975

Отец: Степанов Генадий Павлович

Мать: Ваганова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушин Евгений Олегович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снеговой Дмитрий Валерьевич

Рождение ребёнка
15.09.2015

Дочь: Трушина Алиса Евгеньевна

Отец ребёнка: Трушин Евгений Олегович

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